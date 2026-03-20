Вчені довели, що завдяки дистанційній роботі легше поєднувати роботу та сімейне життя.

Кожна третя жінка, яка перебуває у партнерстві та працює віддалено, народжує на одну дитину більше, порівняно з парами, які працюють виключно в офісі. До такого висновку дійшли автори міжнародного дослідження, пише BILD.

"Якщо обидва партнери працюють з дому принаймні один день на тиждень, то середня кількість їхніх дітей збільшується на 14%", – йдеться в повідомленні.

Вчені припустили, що одна з причин полягає в тому, що на віддаленому робочому місці легше поєднувати роботу та сім'ю.

"Ширший доступ до віддаленої роботи збільшує кількість дітей. Імовірно, тому, що це знижує часові та організаційні витрати, необхідні для поєднання роботи та сім'ї", – підкреслив один з авторів дослідження, економіст Маттіас Доллс.

При цьому дослідники залишаються обережними у висновках, чи справді саме робота з дому є причиною збільшення кількості дітей. Можливо, ті, хто планує сім'ю, свідомо обирають роботу з гнучкими моделями праці.

Однак Доллс вважає дистанційну роботу реальним стимулом. "Більша гнучкість завдяки дистанційній роботі може сприяти тому, що люди зможуть реалізувати бажаний розмір сім'ї. Сама по собі дистанційна робота не зупинить зниження народжуваності, але може бути одним із компонентів для пом'якшення цієї тенденції", – підкреслив він.

Як проводилося дослідження

BILD пише, що в проведенні аналізу брали участь фахівці Інституту економічних досліджень ifo в Мюнхені, а також експерти зі Стенфорда, Принстона, Королівського коледжу Лондона та Мексиканського технологічного інституту.

Було опитано 19 277 осіб у 38 країнах, включаючи 11 314 осіб у віці від 20 до 45 років. У Німеччині в моніторингу взяли участь понад 1000 респондентів, у США опитування охопило майже 90 тисяч осіб. Дослідники запитували учасників про народження дітей в останні роки, поточні вагітності та бажання мати дітей у майбутньому.

Народжуваність в Україні

Як повідомляв УНІАН, провідна українська демографка Елла Лібанова сказала, що з початку війни Україна втратила близько 10 мільйонів осіб – це загиблі, ті, хто виїхав з країни, або ті, хто проживає на окупованих територіях. І хоча рівень народжуваності знижувався роками (що є загальною тенденцією для Європи), зараз він практично обвалився.

За її словами, близько 6 мільйонів людей, переважно молоді жінки та діти, виїхали з країни. Вони офіційно зареєструвалися як біженці за кордоном з початку повномасштабної війни у 2022 році. І переважна більшість досі живе за кордоном. Лібанова зазначає: чим довше триває війна, тим менша ймовірність того, що вони повернуться.

