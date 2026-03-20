Війна в Ірані принесе Путіну до 250 мільярдів доларів, якщо затягнеться до вересня, - Der Spiegel

У роки війни Україна отримувала від своїх партнерів у середньому близько 100 млрд доларів у вигляді фінансової та військової допомоги.

Війна на Близькому Сході принесе російському бюджету до 250 млрд доларів, якщо затягнеться до вересня. Про це пише Der Spiegel.

Аналітичний центр KSE Institute при Київській школі економіки з'ясував, скільки може заробити Росія через зростання цін на енергоносії.

Згідно з першим сценарієм, війна в Ірані закінчується до середини квітня. Ціни на нафту на світових ринках зростають приблизно до 100 доларів за барель, ціни на газ також підвищуються. Замість очікуваних на 2026 рік приблизно 99 млрд доларів РФ отримує 169 млрд доларів тільки від експорту нафти; продаж газу приносить ще 50 млрд доларів. Таким чином, доступні для Кремля доходи від сировини збільшуються загалом на 84 млрд доларів.

За другим сценарієм війна затягується до кінця травня.

"Ціни на нафту тимчасово піднімаються до 140 доларів, але потім швидко падають, оскільки видобуток у регіоні та судноплавство в Ормузькій протоці відносно швидко відновлюються. До кінця року Кремль отримає за цим сценарієм приблизно на 161,3 млрд доларів більше, ніж очікувалося б без війни з Іраном. Державні доходи зростуть на 97 млрд доларів", - йдеться у статті.

Згідно з ще одним сценарієм, війна триватиме до кінця вересня. У цьому випадку ціни на нафту можуть зрости до 150-200 доларів за барель. До кінця року продажі нафти і газу принесли б Росії близько 386,6 млрд доларів. Податкові надходження Кремля від торгівлі сировиною сягнули б 212,5 млрд доларів.

Для порівняння: у роки війни Україна отримала від своїх партнерів у середньому близько 100 млрд доларів у вигляді фінансової та військової допомоги, нагадує Spiegel.

Видання The Economist писало, що війна з Іраном стає для президента США Дональда Трампа непростим випробуванням, яке загрожує його впливу всередині країни та за її межами.

Там зазначали, що навіть короткий конфлікт здатний змінити хід другого терміну президента, а затяжні військові дії можуть підірвати його позиції в Республіканській партії та послабити контроль над зовнішньою політикою.

