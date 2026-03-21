'Ранок недобрий': Z-блогери заявили про знищення ще одного Ка-52

Один з членів екіпажу загинув, хоч пропагандисти переконують, що система евакуації спрацювала штатно.

Окупанти втратили ще один бойовий вертоліт. За даними Z-каналів, афілійованих з ВПС Росії, йдеться про гелікоптер Ка-52.

Зокрема, канал Aviahub пише, що один з членів екіпажу загинув. Втім, деталей інциденту нема.

Про втрату бойового вертольота також пише блогер Fighterbomber. Він не зазначає, яку саме бойову машину втратили окупанти.

"Ранок недобрий. Втратили ще одну машину. Причини поки що незрозумілі", - заявив він.

Натомість він зазначає, що російські ударні вертольоти вразливі до уражень українськими FPV-дронами. За його словами, основна проблема піхотних засобів РЕБ, які можна було б встановлювати на Мі-28 і Ка-52, полягає в відсутності електромагнітної сумісності з власними радіоелектронними системами вертольотів. Тобто РЕБ може сам знищити вертоліт.

"Думаю, з вчорашнього дня великі начальники зайнялися цією проблемою всерйоз", - заявив блогер, нагадавши про вчорашнє знищення російського вертольота українським дроном.

Канал "Воевода вещает" переконує, що система евакуації екіпажу зі знищеного вертольота нібито спрацювала штатно. Втім, один член екіпажу все одно не вижив.

У Силах оборони поки не коментують знищення ще одного вертольота армії РФ.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, вчора Сили оборони України збили російський гвинтокрил Ка-52 та знищили екіпаж при спробі евакуюватися.

Російський гвинтокрил збили оптоволоконним FPV-дроном пілоти екіпажу "Балтика" 1 бату "Хижаки висот" 59 бригади Сил безпілотних систем у районі населеного пункту Надіївка Донецької області.

