Проходить прощання з Патріархом Філаретом: вже відомо де його поховають (відео)

Філарета поховають у Володимирському кафедральному соборі.

У п'ятницю, 20 березня, у Свято-Михайлівський Золотоверхий собор міста Києва ввечері привезли тіло спочилого Святійшого Патріарха Філарета. Як повідомляє кореспондент УНІАН, початок прощання вірян розпочався після 20 години. Труну з тілом встановлено у храмі на територій монастиря.

Заупокійну службу (літію) проводить очільник ПЦУ Епіфаній. Сьогодні і завтра миряни зможуть попрощатися з покійним у храмі.

Прощання триватиме протягом вечора 20 березня та всього дня 21 березня.

Чин відспівування і поховання відбудуться в неділю, 22 березня.

Епіфаній повідомив, що Філарета поховають у Володимирському кафедральному соборі.

"Є традиція ховати ієрархів православної церкви в храмі. Святійший патріарх філарет прослужив у Володимирському соборі з невеликою перервою з 1960 року. Тобто понад 6 десятиліть. Це більше ніж половина всього історичного часу існування володимирського собору. І цілком очевидно, що він заслуговує, щоб місце його останнього спочинку було у Володимирському соборі", - пояснив речник ПЦУ Євстратій.

Також він зазначив, що за життя Філарет заповідав поховати його у Володимирському соборі.

В неділю процесія з тілом усопшого патріарха вирушить до Володимирського кафедрального собору через Софіївську церкву.

У Володимирському кафедральному соборі відбудеться відспівування покійного і його поховання.

Помер Патріарх Філарет: що відомо

Як повідомляв УНІАН, почесний патріарх Православної церкви України (ПЦУ) Філарет (в миру Михайло Антонович Денисенко) помер на 98-му році життя. У березні його було госпіталізовано у зв’язку з погіршенням стану здоров’я.

Митрополит Київський і всієї України, настоятель Православної церкви України Епіфаній у соціальній мережі Facebook зазначав, що глибокий сум і жаль у його серці та в серцях багатьох українців, бо завершився земний шлях Святійшого Патріарха Філарета.

