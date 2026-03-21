Українські переговірники прибули в США

На переговорах сторони піднімуть 4 питання.

Українська делегація прибула у Маямі, де сьогодні проведе переговори з представниками США.

Про це передає Укрінформ. До української делегації увійшли секретар РНБО Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов, перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Американську сторону представлятимуть спецпредставник Білого дому Стів Віткофф та зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Нагадаємо, в цих переговорах російська сторона участі не бере.

Напередодні український президент Володимир Зеленський повідомив, що в США українська і американська делегації обговорять 4 питання.

"Головне завдання - це чіткі параметри продовження тристоронніх зустрічей. Друге - це підготовка до цих зустрічей, це готовність документів. Третє - це програма PURL" - відзначив Зеленський.

Також представники України говоритимуть про пропозицію укласти угоду з США щодо дронів.

Останній раунд переговорів України, США і Росії відбувся в середині лютого у Швейцарії. З тих пір зустрічі поставлені на паузу, яка пояснюється війною США проти Ірану. У зв'язку з цим Зеленський сказав, що у нього "дуже погане передчуття" щодо впливу цього конфлікту на війну в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: