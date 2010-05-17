У Харкові пройде акція протесту у зв’язку візитом Медведєва

Харків. 17 травня. УНІАН. Сьогодні у Харкові представники обласного Комітету захисту України (КЗУ) проведуть акцію, приурочену до візиту в Україну президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА.

Як повідомили кореспонденту УНІАН організатори акції, вона пройде у формі пікетування місцевих органів влади.

«Учасники пікетування звернуться до Харківської облдержадміністрації з вимогою захисту національних інтересів під час підготовки і підписання будь-яких міждержавних угод», - повідомили у прес-службі КЗУ.

Крім того, зазначили у прес-службі, учасники акції звернуться до Харківської обласної ради з вимогою «ухвалити рішення про засудження підписаних 21 квітня цього року у Харкові угод про Чорноморський Флот як таких, що суперечать національним інтересам».

Пікетування розпочнеться о 10.00 в центрі Харкова на майдані Свободи навпроти приміщень облдержадміністрації та обласної ради.

Свою участь у пікетуванні підтвердили обласні організації партії «Свобода» та Народного руху України.