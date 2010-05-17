Фельдман до 1 вересня презентує власний політичний проект

Харків. 17 травня. УНІАН. Народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН планує презентувати власну політичну організацію до 1 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат сказав сьогодні на прес-конференції.

О.ФЕЛЬДМАН повідомив, що планує презентувати нову політичну силу регіонального масштабу, яка у майбутньому, можливо, буде реорганізована у всеукраїнський політичний проект.

«Поки що планується регіонального значення, поки ми не зробимо потужну структуру, яка дійде до кожного села, до кожного міста. Звичайно, основна увага буде приділятися Харкову. Новий політичний проект буде пов’язаний саме з Харківською області, з містом Харків. Це буде проект, який буде зосереджений на принесенні користі для міста й області», - сказав депутат-харків’янин.

О.ФЕЛЬДМАН наголосив, що презентація нової громадської організації відбудеться «набагато раніше» 1 вересня. До її складу ввійдуть люди, «які хочуть працювати», та представники старої команди депутата, які разом з ним вийшли з партії.

Як передавав УНІАН, 1 квітня О.ФЕЛЬДМАНА було звільнено з посади голови Харківської обласної організації ВО «Батьківщина». 14 травня Народний депутат від БЮТ О.ФЕЛЬДМАН увійшов до складу коаліції «Стабільність та реформи».