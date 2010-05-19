Ярославський прогнозує зростання росінвестицій в Євро-2012

Харьков. 19 мая. УНИАН. Новый виток украино-российских отношений может привести к росту инвестиций в отечественную экономику со стороны России.

Такое мнение по окончанию VII Украино-российского экономического форума 18 мая в Киеве высказал Александр ЯРОСЛАВСКИЙ, президент группы DCH, генеральный инвестор и координатор подготовки Харькова к Евро-2012, сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе DCH.

«Российские инвестиции увеличатся как в экономику в общем, так и в подготовку Евро-2012. Например, в гостиничный бизнес и объекты инфраструктуры», - сказал А.ЯРОСЛАВСКИЙ во время краткого брифинга.

По его словам, способствовать росту вкладываемых в Украину средств могут также позитивные изменения в украинской экономике, улучшение инвестиционного климата, восстановление стабильной работы банковского сектора и пр.

Как сообщал УНИАН, VII украино-российский экономический форум прошел 18 мая в помещении столичного отеля «Хаятт» (Hyatt). В мероприятии приняли участие президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ, пребывающий в Киеве с официальным визитом. Форум собрал представителей политической и деловой элиты двух стран. В частности, в нем участвовали Ринат АХМЕТОВ, Виктор ПИНЧУК, Александр ЯРОСЛАВСКИЙ, Дмитрий ФИРТАШ, Олег ДЕРИПАСКА и другие крупные бизнесмены Украины и России.

На снимке: Александр ЯРОСЛАВСКИЙ (слева) с коллегами на форуме. Киев, 18 мая 2010 г.