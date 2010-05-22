Погода на суботу

Харків. 22 травня. УНІАН. Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, вночі у західній та південній частині подекуди пройде невеликий дощ, вдень в Україні, крім північних областей, місцями очікуються короткочасні дощі, грози, на заході та півдні в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер північно-східний, у Криму південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 8-13°, вдень 18-23°; в Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°.

У Київській області - без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 18-23°. У м. Києві температура вночі 10-12°, вдень 20-22°.

21 травня температура води в Чорному морі коливається від 12 до 18°, в Азовському морі 17-20°, в Дніпрі біля Києва 19°.