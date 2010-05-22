Сьогодні Харків відвідає Литвин

11:28, 22 травня 2010
Харьків
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Програма візиту голови парламенту

Харків. 22 травня. УНІАН. Голова Верховної ради України Володимир ЛИТВИН сьогодні відвідає Харків.

Як передає кореспондент УНІАН, прибуття літака голови парламенту очікується близько 12-ї години.

В.ЛИТВИН планує, зокрема, взяти участь у партійній конференції Харківської обласної організації «Народної партії».

У другій половині дня голова ВР проведе прес-конференцію, яка відбудеться в інформагентстві Status quo, а пізніше ознайомиться з ходом будівництва станції харківського метро «Олексіївська».

Увечері В.ЛИТВИН виступить на місцевому телебаченні.

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