Сьогодні Харків відвідає Литвин

Програма візиту голови парламенту

Харків. 22 травня. УНІАН. Голова Верховної ради України Володимир ЛИТВИН сьогодні відвідає Харків. Як передає кореспондент УНІАН, прибуття літака голови парламенту очікується близько 12-ї години. В.ЛИТВИН планує, зокрема, взяти участь у партійній конференції Харківської обласної організації «Народної партії». У другій половині дня голова ВР проведе прес-конференцію, яка відбудеться в інформагентстві Status quo, а пізніше ознайомиться з ходом будівництва станції харківського метро «Олексіївська». Увечері В.ЛИТВИН виступить на місцевому телебаченні.

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