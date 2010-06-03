Харків. 3 червня. УНІАН. Південна залізниця збудує у Харкові тренувальну базу до Євро-2012.

Як повідомив кореспонденту УНІАН заступник міського голови - директор Департаменту з питань підготовки та проведення Євро-2012 у Харкові Віктор ХРИСТОЄВ, це стало можливим завдяки рішенню Кабінету міністрів України, який виділив на спорудження такої бази 41 млн. грн.

За його словами, трансферний центр для однієї із збірних команд, які братимуть участь у фінальній частині Євро-2012 в Харкові, буде збудовано на базі дитячого оздоровчого табору «Сонячний», що належить Територіально-галузевому об`єднанню «Південна залізниця». Фінансування проекту триватиме двома етапами: 25 млн. грн. цього року і 16 млн. грн. – 2011-го.

В ХРИСТОЄВ наголосив, що Харків уже майже повністю підготував один тренувальний комплекс до Євро-2012, який розташований на базі спортивної бази ФК «Металіст» - «він отримав високу оцінку експертів УЄФА».

«Сонячний» буде другою база для потреб збірних команд, і цей об’єкт також буде повністю споруджений за стандартами УЄФА», - сказав В.ХРИСТОЄВ. Він зазначив, що табір «Сонячний» розташований в одному з найкращих місць Харкова – в зеленому масиві «Лісопарк», за 8 кілометрів від центру міста. «Команди не витрачатимуть багато часу на переїзди, і це вже один із плюсів цього об’єкту», - додав В.ХРИСТОЄВ.

Він також повідомив, що проектна документація реконструкції «Сонячного» вже завершена. Передбачається, що нова тренувальна база буде використовуватися і після чемпіонату Європи як табір для олімпійської збірної України з синхронного плавання, а також з волейболу.

На знімках: (угорі) тренувальна база ФК «Металіст» (селище «Високе», Харків); футболісти збірної України на тренувальних зборах у Високому (травень 2010); (внизу) капітан української збірної Андрій ШЕВЧЕНКО спілкується з журналістами на тренувальній базі ФК «Металіст» (травень 2010).

Фото Андрія КРАВЧЕНКА