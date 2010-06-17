У Ярославського почали проектувати автовокзал до Євро-2012

Харків. 16 червня. УНІАН. У Харкові розпочато проектування автовокзалу, який розташується на площі перед Міжнародним аеропортом «Харків» і який віце-прем`єр-міністр з питань Євро-2012 Борис КОЛЕСНІКОВ доручив побудувати Олександру ЯРОСЛАВСЬКОМУ, генеральному інвестору і координатору підготовки міста до континентальної першості з футболу.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі компанії DCH, що реалізовує комплексну програму підготовки Харкова до Євро-2012.

«Роботи вже стартували, проектуванням займається «Харківпроект»», - йдеться у повідомленні.

Для зручностей пасажирів автовокзал у харківському аеропорту буде споруджений на привокзальній площі. Обслуговувати вокзал буде як громадський транспорт - маршрутки і тролейбуси, - так і приватні автомобілі.

Раніше Володимир ВАСИЛЬЧЕНКО, генеральний директор компанії New Systems AM (група DCH, компанія-інвестор реконструкції «Міжнародного аеропорту «Харків») повідомляв про готовність Харкова виконати доручення уряду. «Після повної реконструкції, - сказав керівник, - площа зможе прийняти близько 600 автомобілів і 20 великих автобусів». «Це повністю задовольнить вимоги УЄФА щодо підготовки до Євро-2012», - наголосив В.ВАСИЛЬЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, комплексну програму підготовки Харкова до Євро-2012 (реконструкція стадіону «Металіст» і міжнародного аеропорту «Харків», а також інших об`єктів спортивної і транспортної інфраструктури) реалізує бізнес-група DCH, яка на сьогоднішній день інвестувала в реалізацію проектів Євро-2012 близько 1 млрд. грн.

На знімку: Борис КОЛЕСНІКОВ і Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ спілкуються в Харкові.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА