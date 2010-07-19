Металіст не пройшов Севастополя – 0:0

Наступна гра – з Динамо

Харків. 19 липня. УНІАН. У матчі 2-го туру Чемпіонату України з футболу харківський «Металіст» не зміг здолати новачка Прем’єр-ліги команду «Севастополь». Гра, що пройшла 17 липня в Сімферополі, завершилася внічию 0:0. Набравши у двох турах 4 очки, «Металіст» посідає 7 місце в Турнірній таблиці. Наступна гра – 23 липня з київським «Динамо».

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