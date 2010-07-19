Металіст не пройшов Севастополя – 0:0
08:41, 19 липня 2010Харьків
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Наступна гра – з Динамо
Харків. 19 липня. УНІАН. У матчі 2-го туру Чемпіонату України з футболу харківський «Металіст» не зміг здолати новачка Прем’єр-ліги команду «Севастополь».
Гра, що пройшла 17 липня в Сімферополі, завершилася внічию 0:0.
Набравши у двох турах 4 очки, «Металіст» посідає 7 місце в Турнірній таблиці.
Наступна гра – 23 липня з київським «Динамо».
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