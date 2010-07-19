Тихонов бачить Україну федеральною

Харків. 19 червня. УНІАН. Віце-прем’єр-міністр України Віктор ТИХОНОВ вважає, що майбутнє України - в її федеральному устрої.

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-прем’єр сказав на брифінгу за підсумками з’їзду Української асоціації місцевих та регіональних влад (УАМРВ), який 15-16 липня проходив у Харкові.

«Я глибоко переконаний, що майбутнє нашої країни все-таки у федеральному устрої», - сказав В.ТИХОНОВ.

Він додав, що давно стоїть на цій точці зору і не відступає «від теоретичної частини своєї тривалої роботи над цим питанням».

Водночас, висловив жаль В.ТИХОНОВ, «наше суспільство до цього не готове».

На його думку, «наш менталітет ще не дозволяє про це говорити серйозно». Хоча, вважає почесний президент УАМРВ, всі держави, які зважилися на це, сьогодні є одними з найбільш економічно успішними і «політично спокійними» країнами.

«Це наше майбутнє, але не сьогодні», - заявив В.ТИХОНОВ.

Як повідомляв УНІАН, з’їзд УАМРВ у Харкові переобрав керівника цієї організації і обрав його заступників. Новим президентом УАМРВ обраний голова Харківської обласної ради Сергій ЧЕРНОВ. Першим віце-президентом і віце-президентом УАМРВ стали голова Чернігівської облради Наталія РОМАНОВА та голова Тернопільської районної ради Василь ДІДУХ відповідно. Віце-прем’єр-міністру України Віктору ТИХОНОВУ, який до цього обіймав посаду президента УАМРВ, але згідно зі статутом організації припинив свої повноваження, з’їзд присвоїв звання «Почесний президент Асоціації місцевих та регіональних влад».