Фани «Металіста» отримали по 10-15 діб адмінарешту

Кіровський районний суд Дніпропетровська прийняв рішення про адміністративне стягнення стосовно 10 вболівальників ФК «Металіст» (Харків) у вигляді адміністративного арешту на 10-15 діб.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС у Дніпропетровській області.

ЦГЗ уточнює, що 9 фанів „Металіста” отримали по 15 діб адмінарешту, 1 вболівальник – 10 діб.

Як повідомлялося, 10 вболівальників ФК «Металіст» було затримано під час матчу 14 серпня на стадіоні «Дніпро-Арена» між командами «Дніпро» (Дніпропетровськ) - «Металіст» (Харків) за скоєння правопорушень. Щодо них складено адміністративні протоколи за ознаками ст. 173 КУпАП - 9 (дрібне хуліганство), ст. 185 КУпАП – 1 (злісна непокора вимозі працівника міліції).

Затримані фани були доставлені до спеціального приймальника для адмінарештованих Дніпропетровського міського управління ГУМВС України в області, де вони відбуватимуть адміністративне покарання.

За даними міліції, під час проведення футбольного матчу фани ФК «Металіст» завдали стадіону матеріальної шкоду на загальну суму 25,3 тис. грн. Зловмисники пошкодили 28 пластикових сидінь, 6 унітазів та інше сантехнічне обладнання.