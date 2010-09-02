Погода на завтра

Харків. 2 вересня. УНІАН. 3 вересня за прогнозами синоптиків в Україні очікується мінлива хмарність, без істотних опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, лише в західних та північних областях місцями пройде невеликий (в Карпатах помірний) короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура в західних, північних та центральних областях вночі 7-12°, вдень 16-21°; в Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 3-8°; на решті території вночі 10-15°, вдень 20-25°.

У Київській області очікується невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі по області 7-12°, вдень 16-21°. По м. Києву температура вночі 9-11°, вдень 17-19°.

2 вересня температура води в Чорному та Азовському морях 21-26°, в Дніпрі біля Києва 20°.