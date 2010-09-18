На Харківщині посіяно близько 50% озимих
10:52, 18 вересня 2010Харьків
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Планом передбачено засіяти 505 тис.га
Харків. 18 вересня. УНІАН. В Харківській області вже посіяно близько 50% озимих.
Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Віталія АЛЕКСЕЙЧУКА.
За його даними, станом на 17 вересня в області посіяно близько 50% озимих. Всього в області заплановано засіяти 505 тис.га.
«Оптимальні терміни посіву – з 10 по 25 вересня. Посівні роботи йдуть згідно з графіком, і повинні бути завершені вчасно», - зазначив В.АЛЕКСЕЙЧУК.
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