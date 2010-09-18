На Харківщині посіяно близько 50% озимих

Харків. 18 вересня. УНІАН. В Харківській області вже посіяно близько 50% озимих.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Віталія АЛЕКСЕЙЧУКА.

За його даними, станом на 17 вересня в області посіяно близько 50% озимих. Всього в області заплановано засіяти 505 тис.га.

«Оптимальні терміни посіву – з 10 по 25 вересня. Посівні роботи йдуть згідно з графіком, і повинні бути завершені вчасно», - зазначив В.АЛЕКСЕЙЧУК.