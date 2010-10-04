На Харківщині створять інформаційно-туристичний центр

Харків. 4 жовтня. УНІАН. У Харківській області буде створено Комунальне підприємство «Обласний інформаційно-туристичний центр»

Про це поінформував на прес-конференції заступник губернатора Євген САВІН, передає сайт Харківської облдержадміністрації.

За його словами, питання про створення Центру буде винесено на розгляд найближчої сесії Харківської облради.

Основне завдання Центру, повідомив Є.САВІН, - інформування про все, що відбувається в Харківській області в рамках підготовки до Євро-2012.

«Центр акумулює всію інформацію з різних питань, пов`язаних Євро-2012: розміщення, маршрутизація, об`єкти харчування, екскурсії. Для цього і створюється комунальне підприємство», - зазначив заступник губернатора.

За словами Є.САВІНА, для підприємства знайдеться робота і після завершення Євро-2012.