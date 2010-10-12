Завод ім. Шевченка на 50% скоротить штат працівників

Харків. 12 жовтня. УНІАН. План санації Державного підприємства «Харківський приладобудівний завод ім. Шевченка» передбачає скорочення штату працівників на 50%.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив керуючий санацією заводу Олександр БАЙДАЦЬКИЙ.

За його словами, згідно з планом санації з 1860 працівників заводу ім. Шевченка буде скорочено 936 штатних працівників, і на підприємстві залишиться 924 робітники.

При цьому О.БАЙДАЦЬКИЙ підкреслив, що більшість працівників, котрі підлягають скороченню, - це люди «передпенсійного або пенсійного віку», тому це не матиме значних негативних соціальних наслідків.

Він зауважив, що в ході відновлення платоспроможності заводу підприємство реалізує близько половини свого майна на приблизну вартість 70 млн. грн. Також план санації передбачає скорочення виробничих площ і реалізацію незадіяного у виробництві майна.

О.БАЙДАЦЬКИЙ підкреслив, що на підприємстві на 4-й квартал 2010 року і на 2011 рік уже сформовано портфель замовлень. Так, на 2011 рік портфель замовлень становить близько 80 млн. грн.

За його словами, це переважно контракти з ВАТ «Укртелеком», Харківським конструкторським бюро ім. Морозова та заводом ім. Малишева. Також є можливість участі в тендерах на замовлення в галузі енергетики (поставка стійок для енергоблоків та систем управління турбінами).

Говорячи про можливі замовлення в галузі енергетики, О.БАЙДАЦЬКИЙ зауважив, що «80% енергетичних контрактів на 2011 рік» – поставки на російський ринок, 20% - українські контракти, зокрема виробництво обладнання для Південноукраїнської АЕС.

Він також додав, що завод ім. Шевченка випускатиме «товари народного вжитку», зокрема, «є програма виробництва каналізаційних люків», замовником якої є Харківський міськвиконком.

О.БАЙДАЦЬКИЙ відкинув думку про те, що продукція заводу ім. Шевченка не користується попитом. На його думку, підприємство протягом останніх років «втратило свій потенціал», і «приватні підприємства налагодили виробництво» подібної продукції, що зменшило коло замовників.

«У якийсь момент підприємство втратило потенціал, воно просто випало з ринку, а продукція потрібна і само підприємство потрібне», - сказав він.

О.БАЙДАЦЬКИЙ зазначив, що на сьогодні ще не отримав офіційного підтвердження погодження плану санації заводу у Міністерстві промислової політики України, але висловив упевненість, що це станеться найближчим часом.

Керуючий санацією підкреслив, що всі заходи, передбачені планом санації, мають «дати плоди» через півроку, коли підприємство вийде на рівень незбитковості. Після цього на підприємстві будуть погашені борги із заробітної плати й підприємство почне працювати прибутково. Він зазначив, що після реалізації плану санації підприємство «вийде на виробничі потужності, які дозволять оплачувати працю».

«Це буде завантажене виробництво з обсягом виробництва 80 - 100 млн. грн. і кількістю працівників близько 924 осіб», - підсумував О.БАЙДАЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня працівники заводу ім. Шевченка оголосили страйк і перекрили рух транспорту на вулиці Жовтневої революції в Харкові, де розташований завод, з вимогою погасити заборгованість із зарплати.

За даними А.БАЙДАЦКОГО заборгованість із заробітної плати на підприємстві на початок вересня становила близько 19,5 млн. грн.

9 вересня цього року план санації заводу був спрямований у Міністерство економіки України та Міністерство промислової політики на погодження.

Міністерство економіки 4 жовтня затвердило план санації заводу

Довідка УНІАН. ДП «Харківський приладобудівний завод ім. Шевченка» виробляє спецтехніку, устаткування для зв`язку, АСУ для АЕС, ТЕС і ГЕС, устаткування для залізниць та газової промисловості.