У Харкові стартує ІІІ фестиваль «Щаслива наречена»

Харків. 23 листопада. УНІАН. 23 листопада в Харкові відбудеться ІІІ фестиваль молодих родин «Щаслива наречена»

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, в рамках реалізації проектів програм, розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями за підтримки Харківського обласного центру молоді, 23 листопада о 19.00 на Малій сцені Харківського театру опери і балету ім. Лисенка вже втретє відбудеться фестиваль молодих родин «Щаслива наречена».

12 наречених розкриють свої таланти й продемонструють любов до своїх других половинок.

За інформацією Головного управління у справах сім`ї, молоді та спорту, пари будуть змагатися в 2 конкурсах. Перший – «Гарна дівчина. Щаслива наречена. Кохана дружина» покаже історію любові і слайд-шоу весільних фотографій, а творчий конкурс «Я прагну тобі говорить…» продемонструє таланти учасників. Відкриття Фестивалю ознаменується «Балом молодят», який стане феєричним подарунком для всіх присутніх.

Крім виставки, яка відкриється перед Фестивалем, глядачі також зможуть побачити театралізований обряд зняття 114- метрової «фати-рекордсменки».

Організатори Фестивалю - Харківська обласна громадська організація «Громадський рух «Разом - уперед!» та event- майстерня «Будинок Щастя» за підтримкою Харківського обласного центру молоді.