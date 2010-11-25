У Харкові пікетують сесію облради

Харків. 25 листопада. УНІАН. Представники ВО «Свобода» пікетують будівлю Харківської обласної ради, де зараз відбувається установча сесія ради VI скликання, з вимогою ухвалити звернення до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА накласти вето на Податковий кодекс України, ухвалений Верховною радою України 18 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 20 активістів тримають символіку політичної партії ВО «Свобода» і транспаранти з написами «Харківська обласна рада на боці громадян чи олігархів?», «Депутати! Вимагайте вета Податкового кодексу та відставки Кабміну», «Опозиціонери, заступіться за малих та середніх підприємців Харківщини. Не тушкуйтеся!».

Активісти вважають, що Податковий кодекс в ухваленій редакції «жодним чином не допускає ефективного розвитку середнього класу в Україні та веде до повного зубожіння української нації».

Свободівці, крім ветування Податкового кодексу, вимагають від Президента відправити у відставку Кабінет міністрів України у повному складі, оскільки цей склад уряду «свідомо чинить політику неприхованої соціальної українофобії».

Якщо депутати не ухвалять відповідного звернення до В.ЯНУКОВИЧА, на думку активістів, це спонукатиме «ще більше слобожан до виступів у кожному місті, селищі та селі Харківської області», а також може «призвести до «позачергових» кардинальних змін у місцевій владі».