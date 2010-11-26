Чечетов пояснив, чому влада взялася за «малих» підприємців

Харків. 26 листопада. УНІАН. Великий бізнес показує в податковій звітності реальні обіги свого бізнесу.

Про це заявив депутат від Партії регіонів харків’янин Михайло Чечетов у ефірі 5 каналу.

«Скандал здійнявся не через те, що податки підвищуються, а через те, що спробували засвітити обіги тіньового бізнесу кожного», - зазначив він.

На запитання, чому почали з малого бізнесу, Чечетов відповів: «Не тільки з малого, з усіх. Великий бізнес засвічує обіги. Він платить всі податки».

«Ось там де податки не сплачуються, де платиться 200 гривень, а у юросіб обсяги в кілька мільйонів», - уточнив депутат.

Українська правда