Сьогодні у Харкові презентують талісмани Євро-2012

Харків. 26 листопада. УНІАН. Талісмани Євро-2012 будуть презентовані сьогодні у Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, офіційний тур Талісманів Євро-2012 в Харкові розпочнеться прес-конференцією за участю Харківського міського голови Геннадія КЕРНЕСА, голови Харківської облдержадміністрації Михайла ДОБКІНА, директора Турніру, керівника МОК «Євро-2012 Україна» Маркіяна ЛУБКІВСЬКОГО, Генерального консула Республіки Польща у Харкові Яна ГРАНАТА, генерального директора «МакДональдз Україна» Яна БОРДЕНА та друга Євро-2012 Ігоря КУТЄПОВА, які розповідатимуть про програму презентації Талісманів.

О 16.20 стартує тур на відкритій платформі містом за маршрутом: майдан Рози Люксембург, майдан Конституції, пров. Плетнівський, вул. Гамарника, пр. Гагаріна, вул. Аерофлотська, вул.Ромашкіна (Міжнародний аеропорт «Харків»).

О 17.00 Талісмани поспілкуються з пасажирами внутрішнього авіарейсу «Харків» - «Київ».

Як повідомляв сайт міськради, 27 листопада з 10.00 до 13.00 у Харківському палаці спорту Талісмани відкриють традиційний передноворічний дитячий турнір із футболу на призи Харківської міської ради.

По обіді Талісмани відвідають Харківську обласну спеціальну гімназію для дітей із вадами зору ім. Короленка. У цій церемонії також візьме участь керівництво Харківської міської ради, директор турніру, керівник Місцевого організаційного комітету «Євро-2012 Україна» Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ.

О 16.30 на Талісмани поспілкуються з вихованцями дитячої футбольної академії футбольного клубу «Металіст».

О 18.00 на стадіоні «Металіст» під час матчу ФК «Металіст» та ФК «Металург» (Донецьк) усі вболівальники зможуть сфотографуватися та взяти участь у конкурсах з Талісманами

Як передавав УНІАН, 16 листопада у Варшаві відбулася презентація офіційних Талісманів УЄФА Євро-2012. 17 листопада пройшла урочиста церемонія представлення Талісманів під час товариських матчів Швейцарія - Україна у Женеві та Польща – Кот-Д’Івуар у Познані. Талісмани протягом двох тижнів відвідають усі міста, де пройдуть матчі Євро-2012.

Офіційні талісмани Євро-2012: фігурки двох футболістів, які одягнуті у форму кольорів національних прапорів України та Польщі. На білій футболці польського футболіста – номер 20, а на жовтій футболці українця - номер 12.