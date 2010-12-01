Учасники протестів проти ПК створюють «Громадянський рух України»

Харків. 1 грудня. УНІАН. Учасники акції протесту проти Податкового кодексу створили Оргкомітет по розбудові політичної партії «Громадянський рух України».

Про це УНІАН повідомив координатор Оргкомітету Павло НУСС.

Він повідомив, що за ініціативою підприємців, активних учасників мітингів протесту з Києва, Чернігівщини, Миколаєва, Харкова, Херсона та інших областей України створено комітет з організації політичної сили, яка має на меті боротися за права малого підприємництва та відстоювати інтереси середнього класу.

Як сказав П.НУСС, оргкомітет запрошує лідерів підприємницького руху протесту з усіх регіонів України, представників громадських організацій, які ще вагаються щодо плану подальших дій, долучитися до роботи оргкомітету.

«Головним завданням політичної партії «Громадянський рух України» оргкомітет вважає створення розгалуженої партійної структури на місцях та залучення до лав партії якомога більше людей з активною громадянською позицією. Створення партійної структури проходитиме по принципу самоорганізації. Партія, згідно з проектом статуту, захищатиме інтереси своїх членів», - сказав П.НУСС.

Він відзначив, що оргкомітет працює на постійній основі.

Контакти: тел. 8(044) 229 84 14, електронна пошта: gromruh@ukr.net