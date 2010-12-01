Тренер Дебрецена пророкує хорошу перспективу Металісту

Харків. 1 грудня. УНІАН. Напередодні матчу групового турніру Ліги Європи з харківським «Металістом» головний тренер Футбольного клубу «Дебрецен» Андраш Херцег та воротар угорського клубу Міндаугас Малінаускас провели прес-конференцію в Харкові.

Минулого разу в Будапешті ми програли з великим рахунком. Я так гадаю, що в першому таймі була напружена боротьба, про що свідчить статистика. Це ще раз підтверджує високий статус команди Металіст. На жаль, було вилучено одного з наших футболістів, і в другому таймі ми пропустили ще три м`ячі. Ми також вважаємо, що в наступному матчі Металіст покаже себе з найкращого боку, і у харків`ян є хороші шанси пройти далі.

Що стосується нас, то я вважаю, що в матчі з Металістом у Харкові ми зможемо краще виступити, ніж у матчі, який відбувся в Будапешті.

Скажіть, чи буде виставлений оптимальний склад і чи всі гравці основного складу зможуть взяти участь?

У нас буде оптимальний склад. У нас є травмовані футболісти, тим не менше, більшість футболістів у хорошому стані і завтра вони вийдуть на поле.

Чи є проблемою для вашої команди те, що вони не зможуть потренуватися на стадіоні «Металіст»? Чи важко буде на чужому полі?

Херцег: моя думка - це не буде мати ніяких наслідків. Рахунок і сам матч від цього не будуть залежати.

Малінаускас: так, звичайно, важко буде грати на незнайомому полі. Потрібно бути в грі постійно. Треба рухатися, щоб не охолонути. Але ми граємо постійно на виїздах, на чужих полях, нічого особливого в цьому немає. Я гадаю, буде нелегко.

Харківські вболівальники свою команду активно підтримують не тільки на домашніх матчах, але і на виїзних. Чи будуть ваші вболівальники завтра на нашому стадіоні?

Як правило, наші вболівальники нас підтримують. Але оскільки Дебрецен розташований далеко від Харкова, я не вважаю, що їх приїде велика кількість.

Питання про угорський футбол. Якщо раніше були часи, коли угорські клуби і збірні були одними з найсильніших у Європі, то в останні років 30 в угорському футболі провал. Зараз вони навіть відстають від багатьох європейських країн. Ви як тренер можете дати якесь пояснення цьому?

На даний момент у мене немає відповіді на ваше запитання. Частково це можна пояснити тим, що скоротилася інфраструктура і кількість стадіонів, де можна виступати. Іншою причиною є низький матеріальний рівень клубів - вони не можуть конкурувати на європейській арені і таким чином утримувати гравців у клубі.

Минулого року ми виступали в Лізі Чемпіонів, і можна сказати, що участь була з гарними показниками для нас. На жаль, жодна угорська команда не може вийти на такий рівень. На мою думку, вирішити проблему можна, якщо утримувати своїх футболістів, а також купувати хороших нових, так, як це робить той же Металіст. Я сподіваюся, що ситуація зміниться, і ми чекаємо нових можливостей, зокрема, шукаємо нові таланти, молодих футболістів. Якщо всі умови будуть виконані, ми вийдемо на високий міжнародний рівень.

Запитання до Малінаускаса. Були матчі на груповому етапі Ліги Європи, коли ви показували хорошу гру. Чи надходили вам пропозиції з інших країн, і чи хочеться вам спробувати себе в іншому чемпіонаті?

Поки ще не отримував. Я тільки влітку прийшов у цей клуб і ще не думав про те, щоб кудись іти. Хочу зіграти якомога більше матчів тут, показати себе ще краще, а що стосується поїхати - кожен футболіст хоче розвиватися. Я теж хочу зростати.

Куди хотіли б поїхати?

Ще не знаю. Багато хороших чемпіонатів, і всі вони цікаві. Будуть пропозиції - будемо й думати. Поки у мене мета - зіграти якомога більше кращих матчів у цьому клубі.

Прес-служба ФК «Металіст»