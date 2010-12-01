Матч між Металістом та Дебреценом може не відбутися

Харків. 1 грудня. УНІАН. Не виключено, що матч П’ятого туру Ліги Європи між ФК «Металіст» (Харків, Україна) та ВСК «Дебрецен» (Дебрецен, Угорщина), який повинен початися сьогодні о 20.00 в Харкові, може бути перенесений.

Про це повідомляє офіційний сайт ФК «Металіст» з посиланням на представників УЄФА, котрі відповідають за проведення матчу.

Якщо температура перед матчем буде нижча 15 градусів морозу, то матч проводитиметься тільки за взаємної згоди представників двох команд, зазначається на сайті.

За даними синоптиків, сьогодні ввечері в Харкові очікується від 10 до 12 морозу.