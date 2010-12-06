У Харкові підприємці вимагають відставки уряду і Верховної Ради

Харків. 6 грудня. УНІАН. У Харкові на площі Свободи перед будівлею облдержадміністрації близько 200 підприємців вимагають відставки Кабінету міністрів України, Верховної Ради України і голови Держкомпідприємництва Михайла БРОДСЬКОГО у зв’язку із прийняттям «антинародного» Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, підприємці тримають національні прапори, символіку харківської обласної профспілки підприємців і транспаранти з написами: «Подумайте про наші сім’ї!», «Уряд – у відставку, кодекс – на смітник!».

Голова харківської міської профспілки підприємців Олександр ШАРМАР зазначив, що підприємці вимагають розробити новий проект Податкового кодексу з урахуванням побажань економістів та експертів. За його словами, учасники пікету пройдуть маршем від площі Свободи до будівлі Харківської міської ради на площі Конституції.

О.ШАРМАР повідомив, що підприємці Харківщини ухвалили і сьогодні передадуть до міської ради звернення з вимогою звернутися до центральних органів влади із закликом розпочати розробку нового Податкового кодексу.