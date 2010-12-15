На Харківщині вироблено недостатньо цукру - Алексейчук

Харків. 15 грудня. УНІАН. Цукрові заводи Харківської області виробили 62 тисяч тонн цукрового піску.

Про це в інтерв’ю кореспонденту УНІАН сказав заступник голови Харківської облдержадміністрації Віталій АЛЕКСЕЙЧУК.

Він повідомив, що цукрові заводи області вже закінчують свою роботу у цьому сезоні.

В.АЛЕКСЕЙЧУК відмітив, що, незважаючи на збільшення площі посіву цукрового буряка, спостерігається зменшення виробництва цукрового піску. На його думку, це пов’язане з поганим урожаєм цукрового буряка в області – «до 30% цукрового буряка було гнилим».

За словами В.АЛЕКСЕЙЧУКА, цього року вихід цукру скоротився на 2,1% і становить 11,1%.

За словами заступника губернатора, виробленого в області цукру не вистачить для покриття власних потреб (потрібно близько 114 тис. т на рік), тому цукор буде закуповуватися в сусідніх областях. В.АЛЕКСЕЙЧУК запевнив, що дефіциту цукру в Україні немає.

«В Україні дефіциту цукру немає, дуже сильно постраждала лише Харківська область. В Україні 1,52 млн. тонн цукру вироблено, тобто в достатній кількості, на 300 тис. тонн більше, ніж минулого року», - сказав В.АЛЕКСЕЙЧУК.

Він відмітив, що наступного року орієнтовна вартість 1 тонни цукрового буряка збільшиться до 407 грн. (350 грн. - цього року), що може вплинути на збільшення площі посівів цукрового буряка в області.