Харківська ОДА подружилася з Внешэкономбанком

Харьков. 16 декабря. УНИАН. Харьковская облгосадминистрация и ПАО «Проминвестбанк» подписали соглашение о сотрудничестве.

Как передает корреспондент УНИАН, Соглашение подписали глава Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН и Председатель Внешэкономбанка (Россия), Председатель наблюдательного совета ПАО «Проминвестбанк» Владимир ДМИТРИЕВ.

В.ДМИТРИЕВ отметил, что Соглашение будет иметь «самое практическое значение» для двух сторон.

«Это будет отражаться в создании новых рабочих мест, в реализации проектов в различных отраслях экономики, а вследствие этого – поступление налогов, создание условий жизни, это современные производства», - сказал он.

Также, по словам В.ДМИТРИЕВА, Соглашение будет иметь большое значение в укрепление регионального сотрудничества между Украиной и Российской Федерацией.

М.ДОБКИН отметил, что украинская сторона предложит проекты в сфере сельского хозяйства, промышленности и подготовки инфраструктуры Харькова к Евро-2012.