Прокуратура Харківщини взялася за хабарників

Харків. 5 січня. УНІАН. На Харківщині у 2010 році прокуратура притягнула до кримінальної відповідальності за вчинення корупційних дій у сфері економіки 10 міських і сільських голів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив перший заступник прокурора Харківської області Олександр КИРИЛЮК.

За його словами, також прокуратура за вчинення корупційних дій у сфері економіки притягнули до кримінальної відповідальності 1 суддю районного суду, 1 депутата районної ради, 1 голову райдержадміністрації, 7 працівників податкової служби, 3 працівники митної служби, 9 державних службовців інших контролюючих органів.

Говорячи про запобігання хабарництву, О.КИРИЛЮК наголосив, що у 2010 році органи прокуратури Харківської області закінчили 82 кримінальної справи, котрі стосуються хабарництва. До відповідальності притягнуто 84 особи, у тому числі 18 співробітників правоохоронних органів, 4 співробітники податкової адміністрації, 3 співробітника митної служби, 2 співробітника Департаменту з питань виконання покарань, 3 інспектори районних відділів МНС у Харківській області, 12 посадових осіб контролюючих органів, 3 посадові особи органів державної влади, 5 співробітників органів місцевого самоврядування, 2 суддів районних судів, 3 державних виконавця районних відділів Виконавчої служби і начальник РАГС, 13 посадовців державних і комунальних підприємств, 23 робітника інших організацій, закладів і установ.

За закінченими справами вказані особи отримали хабарів на суму близько 200 тис. грн. і понад 30 тис. дол. Розмір хабарів коливався від 500 грн. до 10 тис. дол.