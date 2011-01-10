В Ізюмі згоріли 4 гаражі

Харків. 10 січня. УНІАН. В Ізюмі згоріли чотири гаражі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, це сталося у неділю в гаражному кооперативі «Будівельник».

За даними прес-служби, в одному з гаражів чоловік ремонтував та проводив зварювальні роботи. Згодом він помітив що загорілися речі. Він негайно викликав рятувальників. Дах приміщення був спільний на всіх гаражах, тому вогонь швидко поширився на сусідів. Завдяки відсутності автомобілів у приміщеннях їх господарям вдалося уникнути більш серйозних втрат. Пожежа була ліквідована о 20.13.

Попередньою причиною пожежі визначено порушення правил пожежної безпеки при проведені зварювальних робіт. Збитки, нанесені вогнем, встановлюються, повідомили у прес-службі.