Кернес: ми зробили все для «Міськелектротрансу»

Харків. 10 січня. УНІАН. Харківська міська влада та керівництво місцевого КП «Міськелектротранс» зробили все можливе для своєчасної виплати заробітної плати працівникам підприємства.

Про це, спілкуючись із журналістами, заявив Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС, коментуючи на прохання кореспондента УНІАН рішення прокурора Харківської області Євгена ТЮРІНА провести додаткову перевірку за фактом невиплати зарплати працівникам «Міськелектротрансу».

«Я впевнений у тому, що буде об’єктивний розгляд цього питання, будуть зроблені висновки. Можу також доповнити, що з боку міської ради, з боку адміністрації підприємства були зроблені всі дії, спрямовані на виплату заробітної плати в повному обсязі. Всі питання, пов’язані з фінансуванням з місцевого бюджету, тобто міського, обласного бюджету, ми зробили все можливе для того, щоб виконати взяті на себе зобов’язання і показники за сумами, і їх виплатили», - сказав Г.КЕРНЕС.

Він підкреслив, що протягом найближчих 10 днів на підприємстві розпочнеться виплата решти боргу по зарплаті.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками перевірки прокуратура Харкова відмовила в порушенні кримінальної справи за фактом невиплати зарплати на КП «Міськелектротранс». За словами першого заступника прокурора Харківської області Олександра КИРИЛЮКА, керівництво КП «Міськелектротранс» не мало реальної можливості виплатити заробітну плату своїм працівникам.

Прокурор Харківської області сьогодні Є.ТЮРІН скасував постанову прокуратури м. Харкова про відмову в порушенні кримінальної справи за фактом невиплати заробітної плати працівникам «Міськелектротрансу».

Наприкінці грудня у Харкові працівники КП «Міськелектротранс» провели кількаденний страйк з вимогами виплати зарплат. Протягом 4 днів на маршрути не виходили близько 360 тролейбусів і трамваїв всіх чотирьох міських депо. Загальна сума заборгованої зарплати колективу «Місьелектротрансу» на момент страйку становила 22,4 млн. грн., і її не сплачували із серпня 2010 р.

Страйкарі вимагали, зокрема, негайної виплати зарплат за кілька місяців включно з авансом за грудень, термінового створення комісії з вивчення ситуації на КП «Міськелектротранс», звіту на сесії міськради директора підприємства Сергія ПОЧЕПЕЦЬКОГО, проведення звітних профспілкових зборів у всіх депо з метою перевиборів керівництва профкомів, припинення реорганізації «Міськелектротрансу» в підприємство «Харківпас» і закриття тролейбусного депо №2 та Жовтневого трамвайного депо, а також припинення ліквідації маршрутів і транспортних розв’язок у Харкові.

23 грудня Харківська облрада виділила з обласного бюджету для виплати зарплат страйкарям 5 млн. грн. За даними міського голови Геннадія КЕРНЕСА, загалом для виплати заборгованих зарплат колективу «Міськелектротрансу» мало надійти 13 млн. грн., близько 8 млн. грн. з яких - від Кабінет міністрів України.

Працівникам «Міськелектротрансу» було виплачено заборговану зарплату за серпень і вересень 2010 року. 25 грудня працівники підприємства припинили акцію протесту.