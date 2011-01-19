Добкін викупався у крижаній воді

Харків. 19 січня. УНІАН. Сьогодні голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН взяв участь у святкових заходах з нагоди Хрещення Господнього у відреставрованому Саржиному Яру.

Як повідомляє сайй облдержадміністрації, губернатор був присутній при урочистому богослужінні безпосередньо у парку відпочинку, а після освячення Купелі занурився в крижану воду.

Як зазначив М.ДОБКІН після купання, протягом року він займався спортом, тому не боїться застудитися у холодній воді. Крім того, він звернув увагу, що в свято Хрещення вода, навпаки, приносить тільки здоров`я.

«Я не знаю жодного випадку, щоб після купання в ополонці на Хрещення хто-небудь захворів. У таку воду входять тільки раз на рік», - сказав він.

Вранці голова ХОДА брав участь у святковому богослужінні в храмі. За його словами, там він молився за здоров`я своїх близьких і всіх харків`ян, а також прийняв святе причастя.

Усім жителям Харкова і області, інформує сайт, М.ДОБКІН побажав, щоб вони відчували себе в своїй країні, як у рідному домі, і змогли спільними зусиллями зробити Україну по-справжньому сильною і комфортною для життя.

Фото сайту ХОДА