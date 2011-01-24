Євро-2012: Ярославський вклав у стадіон Металіст ще ?3 мільйони

Харків. 24 січня. УНІАН. Генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ додатково виділив на створення нового газонового покриття стадіону «Металіст» 3 млн. євро.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі групи DCH, яка приступила до реконструкції ігрового поля футбольного стадіону «Металіст» в рамках підготовки спортивної інфраструктури Харкова до Євро-2012.

«На виконання необхідного комплексу робіт Олександр ЯРОСЛАВСЬКИ виділив 3 млн. євро», - повідомили у прес-службі..

За даними прес-служби, 23 січня відбулася перша нарада робочої групи проекту, у якій взяли участь представники компаній, що є світовими лідерами в галузі облаштування спортивного газонного покриття: Річард ХЕЙДЕН, виконавчий директор компанії STRI, і Клайв РІЧАРДСОН, засновник і директор компанії Clive Richardson Limited. Перед ними, як і перед іншими підрядчиками, що виконують роботи в рамках Комплексної програми DCH з підготовки Харкова до Євро-2012, зазначили у прес-службі, «поставлені складні і амбітні завдання».

Автори проекту наголошують, що «нове поле має стати кращим полем майбутнього Євро-2012 як в Україні, так і в Польщі. Воно повністю відповідатиме найвищим міжнародним стандартам і вимогам, що висуваються УЄФА до арен вищої категорії».

У повідомленні наводяться слова О.ЯРОСЛАВСЬКОГО, котрий раніше заявляв, що газон стадіону «Металіст» до часу проведення турніру повинен перевершувати «навіть газон лондонського стадіону Emirates Stadium, який на сьогоднішній день вважається кращим у світі».

Згідно з планами, до травня 2011 року робоча група, що займається реконструкцією ігрового поля стадіону «Металіст», займатиметься проектними та іншими підготовчими роботами. Безпосередньо роботи з реконструкції планується завершити вже в червні цього року. Фінансування проекту в повному обсязі здійснюватиметься виключно за рахунок власних коштів групи DCH (приватні інвестиції О.ЯРОСЛАВСЬКОГО), повідомили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році на реконструкцію стадіону «Металіст», який готується до прийому фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року, витрачено 206,7 млн. грн. Близько 40% цієї суми виділив приватний інвестор - власник холдингу DCH Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

Довідка УНІАН. Група DCH з 2007 року реалізує Комплексну програму підготовки Харкова до Євро-2012. Програма включає реконструкцію низки об’єктів спортивної інфраструктури міста (включно зі стадіоном «Металіст») і міжнародного аеропорту «Харків». Загальна сума інвестицій О.ЯРОСЛАВСЬКОГО в підготовку Харкова до Євро-2012 станом на кінець 2010 року перевищила 250 млн. дол.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА