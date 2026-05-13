Євро втрачає позиції: Нацбанк встановив офіційний курс валют на 14 травня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,50 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 14 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,97 гривні за долар, таким чином українська валюта залишилася на попередньому рівні.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 51,50 гривні за один євро, тобто українська національна валюта зросла на 14 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,96/43,99 грн/дол., а до євро - 51,49/51,51 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 13 травня не змінився і складав 44,19 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 43,65 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні знизився на 8 копійок і становив 52 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,40 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" знизився на 5 копійок і становив 44,20 гривні за долар, а курс євро подешевшав на 20 копійок і складав 51,95 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 43,60 гривні, а євро - за курсом 50,95 гривень за одиницю іноземної валюти.

Вас також можуть зацікавити новини: