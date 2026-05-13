Трамп прибув до Пекіна з триденним візитом (відео)

Разом із Трампом до Китаю прилетіли керівники найбільших американських компаній.

Президент США Дональд Трамп прибув до Пекіна з триденним державним візитом. У нього запланована зустріч із китайським лідером Сі Цзіньпіном, пише Clash Report.

Разом із Трампом до Китаю прилетіли керівники найбільших американських компаній, зокрема глава Tesla і SpaceX Ілон Маск, головний виконавчий директор Apple Тім Кук та головний виконавчий директор NVIDIA Дженсен Хуанг.

Нагадаємо, що востаннє Трамп відвідував Китай під час свого першого президентського терміну в 2017 році.

Першим президентом США, який відвідав Китай з офіційним візитом, був Річард Ніксон у 1972 році. Загалом президенти США відвідували Китай 14 разів.

Що обговорюватимуть Трамп і Сі Цзіньпін

Раніше Bloomberg писало, що довгоочікуваний саміт президента США Дональда Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном дасть лідерам двох найбільших економік світу можливість налагодити особисті стосунки та знайти спільну мову з питань торгівлі, технологій та низки інших спірних тем.

В агентстві повідомили, що Трамп і Сі Цзіньпін, найімовірніше, обговорять війну в Ірані, мита, зобов'язання щодо торгівлі та закупівель, розвиток штучного інтелекту, Тайвань і критично важливі мінерали. Також сторони можуть обговорити війну в Україні.

