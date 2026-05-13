Війна Росії проти України є прямим викликом усьому НАТО, - Навроцький

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що війна Росії проти України стала викликом для всього НАТО. Про це пише The Guardian.
"Триваюча агресія Росії проти України не є ізольованим конфліктом, а скоріше прямим викликом усьому євроатлантичному порядку безпеки", - сказав Навроцький, виступаючи на відкритті саміту "Бухарестської дев'ятки".
Він додав, що ревізіонізм Росії не є тимчасовим. За його словами, стримування не може існувати лише на папері.
"Не повинно бути жодних сумнівів у тому, хто розв’язав цю жорстоку війну. Ми також маємо повною мірою усвідомлювати роль Білорусі, яка продовжує підтримувати військові зусилля Росії та дозволяє здійснювати ворожі гібридні дії зі своєї території проти союзників і партнерів НАТО", – підкреслив президент Польщі.
Також Навроцький закликав союзників не недооцінювати загрозу з боку Росії:
"Країни, представлені в цій залі, розуміють, мабуть, краще за всіх, ціну самозаспокоєння. Ми знаємо, що відбувається, коли агресію недооцінюють і коли демократичні країни виявляють нерішучість".
Туск попередив про "розпад НАТО"
Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав союзників діяти, щоб зупинити тенденцію до руйнування НАТО. Так він відреагував на рішення США вивести 5000 військових з Німеччини.
За словами Туска, найбільшою загрозою для трансатлантичної спільноти є не зовнішні вороги, а тривалий процес розпаду Альянсу.