Війна Росії проти України є прямим викликом усьому НАТО, - Навроцький

Навроцький заявив, що не повинно бути жодних сумнівів щодо того, хто розв’язав цю війну.

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що війна Росії проти України стала викликом для всього НАТО. Про це пише The Guardian.

"Триваюча агресія Росії проти України не є ізольованим конфліктом, а скоріше прямим викликом усьому євроатлантичному порядку безпеки", - сказав Навроцький, виступаючи на відкритті саміту "Бухарестської дев'ятки".

Він додав, що ревізіонізм Росії не є тимчасовим. За його словами, стримування не може існувати лише на папері.

"Не повинно бути жодних сумнівів у тому, хто розв’язав цю жорстоку війну. Ми також маємо повною мірою усвідомлювати роль Білорусі, яка продовжує підтримувати військові зусилля Росії та дозволяє здійснювати ворожі гібридні дії зі своєї території проти союзників і партнерів НАТО", – підкреслив президент Польщі.

Також Навроцький закликав союзників не недооцінювати загрозу з боку Росії:

"Країни, представлені в цій залі, розуміють, мабуть, краще за всіх, ціну самозаспокоєння. Ми знаємо, що відбувається, коли агресію недооцінюють і коли демократичні країни виявляють нерішучість".

Туск попередив про "розпад НАТО"

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав союзників діяти, щоб зупинити тенденцію до руйнування НАТО. Так він відреагував на рішення США вивести 5000 військових з Німеччини.

За словами Туска, найбільшою загрозою для трансатлантичної спільноти є не зовнішні вороги, а тривалий процес розпаду Альянсу.

