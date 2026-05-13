РФ масовано атакує захід України: є влучання та загиблі

Внаслідок атаки на Рівненщині загинули троє людей.

Росія здійснює масовану атаку безпілотниками на західні області України, є жертви та влучання.

Так, ворог атакував дронами Рівне та область. На Рівненщині БПЛА влучив у житловий будинок. Спочатку в ОВА повідомили про двох загиблих та чотирьох поранених. Пізніше заявили про ще одну загиблу людину. За даними ДСНС, постраждали шестеро людей.

Під масованою атакою опинився Луцьк. За інформацією секретарки Луцької міськради Катерини Шкльоди, зафіксовані вибухи в центрі міста.

Відео дня

Також у Повітряних силах повідомляли про рух безпілотників у напрямку Ковеля. За повідомленням Ковельського міського голови Ігоря Чайки, у місті через атаку БпЛА на окремих ділянках восьми вулиць тимчасово обмежено рух транспорту.

За даними начальника Волинської ОВА Романа Романюка, внаслідок атаки у Луцьку зафіксовано влучання в декілька нежитлових приміщень. У Ковелі через влучання біля одного з обʼєктів критичної інфраструктури пошкоджено автотранспорт та житловий будинок, розташовані поруч. За медичною допомогою звернулися п’ятеро людей.

Окрім того, під атакою ворожих БПЛА перебувають Закарпатська, Чернівецька, Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська області. Зокрема, за даними очевидців, безпілотник дістався і курортного Буковеля.

За інформацією депутата Ужгородської міськради Віталія Глаголи, у Сваляві "Шахед" влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури.

Також він повідомив про загрозу БПЛА для Міжгір'я, Іршави, Сваляви, Мукачева та Ужгорода.

Згодом Глагола додав, що в Ужгороді є влучання. Зокрема, один із дронів влучив в об’єкт критичної інфраструктури в районі мікрорайону Дравці. Ще один удар зафіксовано в районі мікрорайону Табла. Також є влучання в промисловий район міста. Він наголосив, що Ужгород був атакований вперше з початку повномасштабної війни.

У Жовкві на Львівщині стався ворожий приліт в обʼєкт критичної інфраструктури, повідомив міський голова Олег Вольський. Місто залишилося без світла.

Не оминула атака і Вінниччину. Як зазначила начальниця Вінницької ОВА Наталія Заболотна, у повітряному просторі області перебували 80 ворожих БпЛА.

"Це була одна з наймасштабніших повітряних атак за останній час", - констатувала вона.

На Хмельниччині через атаку безпілотників постраждали троє людей.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що сьогоднішня атака – це цілеспрямований удар по заходу України.

"Прошу реагувати, бо постійно залітають нові "Шахеди", може бути і ракетний удар дещо згодом. Це, мабуть, наймасштабніша атака за час повномасштабного вторгнення", - підкреслив він.

Пізніше Марцінків повідомив про влучання у житловий будинок в Івано-Франківську.

Очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук додала, що внаслідок удару по будинку є поранені.

"За попередньою інформацією, травми не важкі, усім постраждалим надається необхідна медична допомога", - заявила вона.

Масована атака на Україну 13 травня: деталі

Російські загарбники, починаючи зранку 13 травня, у декілька хвиль запустили "Шахеди" по території України. Основний напрям – західні області. Окрім того, ціллю атаки був Київ. Там працювала ППО. Зокрема, внаслідок збиття, уламки БПЛА впали на відкритій території в Оболонському районі столиці.

Також під атакою були Одеса та область. Зафіксовано падіння уламків БпЛА на дах 9-поверхового житлового будинку з подальшим загорянням припаркованих автомобілів. Попередньо, двоє людей постраждали.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що Росія розпочала комбінований повітряний удар по критичних обʼєктах України. У відомстві зазначили, що атака може бути тривалою.

Вас також можуть зацікавити новини: