'Темна фабрика' Китаю удвічі підвищила ефективність виробництва винищувачів J-20, – ЗМІ

Завод із виробництва винищувачів п’ятого покоління спроєктований для роботи з мінімальним персоналом або навіть повністю без участі людей.

Китай більш ніж удвічі підвищив ефективність виробництва компонентів для малопомітних винищувачів на своїй "темній фабриці", де автономні транспортні засоби та обладнання на базі штучного інтелекту працюють майже цілодобово. Про це повідомляє South China Morning Post.

"Темні фабрики" – це підприємства, спроєктовані для роботи з мінімальним або повністю без участі людини. Завдяки цьому відпадає потреба в освітленні, що дозволяє скоротити споживання енергії та експлуатаційні витрати.

Раніше процес будівництва J-20 вимагав постійного контролю з боку працівників, однак тепер підприємство може виготовляти "каркас" літака майже повністю автономно. Наразі фабрика виробляє компоненти для найсучасніших китайських винищувачів, зокрема J-20, який вважається китайською відповіддю американському F-22.

Відео дня

За його словами керівника центру цифрового виробництва заводу в китайському місті Ченду Сун Ге, раніше на заводі з виробництва винищувачів потрібно було дві-три зміни працівників. Зараз завод оснащений інтелектуальними системами сканування та роботами, які можуть перевіряти продукцію та швидко формувати звіти.

Він додав, що нова система більш ніж подвоїла ефективність виробництва, забезпечивши "зростання майже на 150%", а обладнання змогло працювати на максимальній потужності понад 21 годину на добу. Це також дозволило скоротити кількість годин роботи заводу більш ніж на 80% - хоча для остаточного складання літаків працівники все ще потрібні.

Видання "Science and Technology Daily" повідомило, що компанія планує ще більше розширити використання таких технологій, як 5G, штучний інтелект (ШІ) та віртуальні моделі об’єктів або систем у режимі реального часу.

З моменту свого першого представлення J-20 зазнав численних модернізацій, включаючи заміну оригінального двигуна російського виробництва на більш швидку китайську модель.

Розроблений компанією Chengdu Aircraft Corporation винищувач J-20 став символом військової модернізації Пекіна та був офіційно визнаний боєготовим у 2018 році. Масове виробництво цих літаків розпочалося через два роки. Станом на сьогодні китайці вже побудували понад 300 таких машин.

Китайська авіація – останні новини

Таким чином, флот китайських "невидимок" J-20 суттєво перевершив за кількістю флот американських F-22, яких за всі роки було виготовлено близько 190. Важливим фактором у цьому стала відмова Китаю від залежності від іноземних технологій. Раніше винищувачі J-20 оснащувалися російськими двигунами сімейства АЛ-31, що стримувало темпи виробництва.

Однак, як вважають аналітики, Пекін зумів подолати цю проблему завдяки налагодженню масового випуску власних двигунів WS-10C. Більше того, новітні партії літаків уже комплектують ще потужнішими двигунами WS-15, які забезпечують винищувачу можливість надзвукового польоту без використання форсажу – так званий суперкруїз.

Варто сказати, що попри успіхи у виробництві J-20, Китай все ще поступається Заходу за загальною кількістю винищувачів п’ятого покоління, адже американських F-35 виготовлено вже понад 1300. Пекін розраховує скоротити відставання завдяки новітньому J-35, який є концептуально близьким до американського винищувача.

Вас також можуть зацікавити новини: