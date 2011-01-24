Харків отримав 5 тролейбусів зі Львова

Харків. 24 січня. УНІАН. У рамках Державної та Міської цільових програм підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу 22 січня до Харкова зі Львова прибули перші п’ять тролейбусів.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з повідомленням сайту Харківської міськради, техніка поставлена за угодою між підприємствами «Харківпас» та «Львівські автобусні заводи».

За словами директора Департаменту транспорту і зв’язку Харківської міськради Сергія ДУЛЬФАНА, до кінця січня, крім перших п’яти машин, Харків отримає ще 10, а в лютому ще 15 тролейбусів. Половина тролейбусів матиме одинарні салони, половина – подвійні, всі вони будуть обладнані майданчиками для посадки інвалідів.

С.ДУЛЬФАН підкреслив, що згідно з досягнутою раніше домовленістю, на машинах встановлені двигуни виробництва харківського заводу «Електроважмаш».

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2010 року в рамках згаданих програм за договором між КП «Харківпас» і ТОВ «Львівські автобусні заводи» до Харкова прибули 16 автобусів.