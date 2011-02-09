У Харкові вкрали майже 3,5 млн. грн., не виконавши роботу зі знищення бурульок

Харків. 9 лютого. УНІАН. Прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу стосовно службових осіб однієї з фірм, які привласнили 3,4 млн. грн., не виконавши роботи з очищення дахів від бурульок у Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив прокурор Харківської області Геннадій ТЮРІН.

За його словами, слідчі обласної прокуратури у ході наглядової перевірки виявили, що одне з харківських підприємств уклало угоду, згідно з якою зобов’язувалося видалити бурульки та обледеніння на дахах житлових будинків міста Харкова, але, отримавши кошти, фактично роботи не виконало.

«Там фігурує сума 3,4 млн. грн. Укладалася угода з однією із харківських фірм, це товариство з обмеженою відповідальністю, яке повинне було виконати ці роботи. Воно потім переуклали угоду з одеською фірмою, перерахували туди гроші. На стадії дослідчої перевірки перевіряючи дійшли висновку, хоч сума була перерахована, але роботи ці не виконувалися. Приходимо до висновку, що ці гроші були привласнені», - сказав Г.ТЮРІН.

Заступник прокурора області Олександр КИРИЛЮК повідомив журналістам, що замовником робіт було комунально-будівельне підприємство Комінтернівського району Харкова, яке підпорядковане Департаменту житлового будівництва Харківської міської ради. Угода укладалася з харківським ТОВ «4В», яке у свою чергу переуклало угоду з одеським ТОВ «Співдружність «Кентавр».

О.КИРИЛЮК зауважив, що засновники одеського ТОВ «Співдружність «Кентавр» проживають у Харкові.

Він повідомив, що слідство розпочалося саме з цих підприємств, але не виключив можливість того, що будуть виявлені й інші учасники подібних оборудок.

«Поки що ми розслідуємо тільки в цій частині, далі, можливо, ми вийдемо на інші. Ми почали з цього підприємства», - сказав О.КИРИЛЮК.

За вказаним фактом прокуратурою області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.