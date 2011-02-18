Харківські прикордонники затримали нелегалів-афганців

Харків. 18 лютого. УНІАН. Харківські прикордонники затримали трьох незаконних мігрантів – громадян Афганістану та росіянина, який, імовірно, був їхнім провідником.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ Держприкордонслужби України, нелегалів затримали прикордонники відділу «Веселе» після того, як під час патрулювання виявили на державному кордоні сліди чотирьох осіб, які вели з російського села Муром в українську Тернову.

Самих порушників виявили у рейсовому автобусі «Тернова - Харків». Затриманих доставили до підрозділу Держприкордонслужби. Обставини правопорушення з’ясовуються.