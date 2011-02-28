Ярославський продав Мерефянський склозавод туркам за ?32 млн.

Харьков. 28 февраля. УНИАН. Группа DCH Александра ЯРОСЛАВСКОГО продала ООО «Мерефянская стекольная компания» турецкой компании за 32 млн. евро.

Как сообщили коррнпсонденту УНИАН в пресс-службе DCH, сделка о продаже стекольного завода была завершена группой 25 февраля э.г. Новым собственником предприятия стала турецкая компания Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (Sisecam) в лице подконтрольной им компании Balsand B.V. Сумма сделки составила около 32 млн. евро исходя из оценки компании, базирующейся на полной стоимости предприятия.

По сообщению пресс-службы, «ООО «Мерефянская стекольная компания» входило в структуру производственных активов DCH. Группой было принято решение о продаже непрофильных активов, что и обусловило выход Группы из проекта МСК и заключение сделки с Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (Sisecam), к взаимному удовлетворению сторон. «Мы уверены, что новый собственник предприятия будет заинтересован в росте компании, увеличении числа рабочих мест и развитии региона», – прокомментировал сделку Виталий ИВАНЧЕНКО, директор департамента слияний и приобретений компании DCH Investment Management (управляющая компания группы DCH).

Справка УНИАН. ООО «Мерефянская стекольная компания» – ведущее предприятие Харьковской области по производству стеклотары. Стеклотарный завод был основан в 1896 году. С 2006 по 2008 год предприятие прошло полную модернизацию. В 2008 году состоялось открытие новых производственных цехов стекольного завода, строительство которых профинансировала группа DCH. В 2010 году объем чистых продаж компании превысил 134 млн. грн., а производство стеклотары составило более 230 млн. шт.

Группа компаний DCH– одна из крупнейших и наиболее динамично развивающихся бизнес-групп Украины, располагающая активами различной отраслевой принадлежности. Бенефициар - Александр ЯРОСЛАВСКИЙ, влиятельный украинский бизнесмен, входит в ТОП-10 наиболее состоятельных украинцев (по версии журналов «Корреспондент» и Kyiv Post 2010 г.), генеральный инвестор и координатор подготовки Харькова к Евро-2012. DCH консолидирует большую часть активов одной из старейших и мощнейших ФПГ Украины – группы «УкрСибб». Активы DCH представлены промышленными предприятиями, строительными и девелоперскими компаниями, финансовыми учреждениями и др. С 2007 года группа DCH реализует Комплексную программу подготовки Харькова к Евро-2012, которая включает реконструкцию ряда объектов спортивной инфраструктуры города (включая стадион «Металлист») и Международного аэропорта «Харьков». Общий объем инвестиций в программу составляет $251млн.

Фото Андрея КРАВЧЕНКО