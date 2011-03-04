Заводу ім. Шевченка підкоригують план санації

Харків. 4 березня. УНІАН. У план санації Держпідприємства «Харківський приладобудівний завод ім. Шевченка» вносяться зміни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на першого заступника губернатора Володимира БАБАЄВА.

«Попередній санатор не впорався зі своїми обов`язками, і сьогодні план санації необхідно корегувати. Ми цим на даний момент займаємося. Сьогодні у мене робоча чергова зустріч з керівництвом заводу», - сказав В.БАБАЄВ.

Він підкреслив, що в процесі відновлення підприємства керівництво області віддає пріоритет налагодженню виробництва електронних підручників.

В.БАБАЄВ відзначив, що на сьогодні завод ім. Шевченка має портфель замовлень від ДП «Заводом імені В. Малишева» і ОАО «Турбоатом» на суму до 40 млн. грн., чого недостатньо для нормалізації економічної ситуації на підприємстві.

При цьому В.БАБАЄВ підкреслив, що, незважаючи на недолік коштів, співробітникам заводу виплачуються заборговані зарплати. Для цього керівництво області планує також залучити кредитні кошти.

«Із заводу звільнилося 209 чоловік, і всім їм виплачені всі борги із заробітної плати. Всього на зарплату співробітникам пішло близько 2,5 млн. грн. Незалежно від того, як продаватиметься майно, ми плануємо взяти черговий кредит, щоб продовжувати гасити заборгованість із заробітної плати», - сказав В.АБАЄВ.

Як повідомляв УНІАН, за даними керівника санацією заводу ім. Шевченка Олександра БАЙДАЦЬКОГО, в ході санації підприємства буде скорочено 936 штатних працівників (з 1860, що працюють до початку санації). Також план санації передбачає скорочення виробничих площ і реалізацію незадіяного у виробництві майна вартістю близько 70 млн. грн.

За словами О.БАЙДАЦЬКОГО, на підприємстві на 2011 рік сформований портфель замовлень на суму близько 80 млн. грн. Підприємство повинне було вийти на беззбитковий рівень до літа 2011 року.

Довідка УНІАН. ДП «Харківський приладобудівний завод ім. Шевченка» виробляє спецтехніку, устаткування для зв`язку, автоматичні системи управління для АЕС, ТЕС і ГЕС, устаткування для залізниць і газової промисловості.