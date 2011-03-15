Харків. 15 березня. УНІАН. В Харківській області на пожежі загинув чоловік.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, трагедія сталася в селі Караван Ново-Водолазького району.

Пожежу в приватному будинку сусіди помітили, коли вже з будівлі виривалося полум’я, вони й викликали рятувальників. Біля входу в середині літньої кухні МНСники виявили тіло господаря домоволодіння.

Повідомлення про пожежу надійшло о 22.40, о 23.15 загоряння було ліквідоване. За попередніми даними, причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.