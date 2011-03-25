Погода в суботу

Харків. 25 березня. УНІАН. Завтра в Україні очікується мокрий сніг та дощ.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 26 березня буде хмарно. Опади у вигляді мокрого снігу та дощу, в північній частині місцями налипання мокрого снігу; температура вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°, на Закарпатті до 14°, в північних, Волинській, Рівненській та Харківській областях протягом доби від 1° морозу до 4° тепла. В південній частині вночі без опадів, вдень (окрім Криму) невеликий дощ; температура вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°, на півдні Одещини до 20°. Вітер в Україні західний та північно-західний, 7-12 м/с, на більшій частині території (крім північної) пориви 15-20 м/с.

У Київській області завтра буде хмарно. Мокрий сніг (вдень невеликий), слабке налипання мокрого снігу. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби від 1° морозу до 4° тепла, у столиці протягом доби 0-2° тепла.