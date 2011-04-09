На реконструкцію Дергачівського смітника кинули 4 млн. грн.

Харків. 9 квітня. УНІАН. Міністерство охорони навколишнього природного середовища України виділило 4 млн. грн. на проведення реконструкції розташованого під Харковом Дергачівського полігону твердих побутових відходів.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Валентина ДУЛУБА.

За його словами, Міністерство охорони навколишнього природного середовища України продовжить фінансування реконструкції Дергачівського полігону ТПВ.

«Наступний транш ми очікуємо за результатами півріччя, тому що ці кошти виділяються з екологічного фонду України в міру їхнього накопичення», - зазначив В.ДУЛУБ.

Він зауважив, що наразі Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Харківській області спільно з виконавчим комітетом Харківської міської ради проводять організаційну роботу з підготовки до проведення тендеру на виконання робіт з реконструкції Дергачівського полігону твердих побутових відходів.

«Гадаю, що вже до кінця наступного тижня ми будемо точно знати дату проведення тендеру, щоб прискорити процес проведення необхідних робіт на Дергачівському сміттєзвалищі», - сказав він.

В.ДУЛУБ повідомив, що в цілому у 2011 році на реконструкції цього полігону планується освоїти ще близько 10 млн. грн.

Довідка УНІАН. Дергачівський полігон твердих побутових відходів, який знаходиться в Харківському районі, розташований в санітарній зоні аеропорту, що модернізується в Харкові до Євро-2012. Полігон не відповідає вимогам ДБН В.2.4-2-2005, оскільки розташований на відстані 6 км від аеропорту замість мінімальних 15 км.

Дергачівський полігон обслуговує не лише Харків, але й кілька районів області, і обсяг захоронення відходів на ньому постійно збільшується. Перша черга Дергачівського полігону була розрахована на 2,5 млн. кубометрів твердих побутових відходів, але наразі вона вже заповнена.

У 2007 році Харківською міськрадою було ухвалене рішення про проектування 2-ї черги полігону, яка має збільшити його місткість до 6 млн. кубометрів. Кошторисна вартість цього об’єкту – 24 млн. грн.