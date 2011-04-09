У Харкові з'явиться молодіжне тусовочне місце європейського формату

Харків. 9 квітня. УНІАН. У міру просування підготовки Харкова до Євро-2012, слобожанська столиця змінюється не тільки зовні, але й атмосферно. У місті з`являються нові знакові локації, більш характерні не для пострадянського простору, а для європейських мегаполісів, пишуть «Комментарии»з посиланням на comments.ua.

Одним з таких місць може стати ступінчаста тераса перед споруджуваним 5-зірковим готелем Kharkiv Palace, яку будує головний інвестор Євро-2012 Олександр Ярославський.

На недавно представленої широкій публіці візуалізації проекту добре видно, що за своїм духом цей майданчик буде дуже схожа на знайомі нам урбаністичні «опен-ейри» Риму, Парижа, Лондона та інших столиць Старого Світу. Східчастий вхід в Kharkiv Palace зорово розширює і без того величезну площу Свободи. Згідно з документацією, яку проектувальники подавали на містобудівну раду, площа тераси «тягне» на 16 000 квадратних метрів. Інші деталі просторової конфігурації тримають у суворому секреті.

Поки вдалося з`ясувати, що в композиційному центрі площі запланований якийсь таємничий арт-об`єкт, але що конкретно тут з`явиться, можна тільки гадати.

Судячи з усього, в Харкові всерйоз сподіваються завоювати серця європейських футбольних фанатів. Як відомо, практично у всіх стародавніх західних столицях люди звикли до «беспонтових посиденьок» і на дихаючих багатовіковою історією каменях, або на модернових інсталяціях. На всьому континенті подібні майданчики стали улюбленим місцем для молодіжних тусовок. Тут збираються для того, щоб поділитися з друзями новинами після інститутських лекцій, щоб послухати творчість вуличних музикантів, щоб поспостерігати за роботою карикатуристів, щоб просто відпочити, сидячи на сходинках з улюбленою книжкою. Саме так надходять «завсідники» сходинок фонтану Шафтесбарі на знаменитій вулиці Пікаділлі в Лондоні. А будь-який турист, що приїжджає до Риму, точно знає, що не можна відвідати стародавнє місто і при цьому не посидіти з келихом вина на знаменитих щаблях Piazza de Spagna. Тому можна не сумніватися, що під час матчів Євро-2012 сходинки Kharkiv Palace окупують вболівальники фанати з усього Старого Світу.

Але й самі харків`яни, швидше за все, облюбують локацію біля готелю. Місто з таким потужним студентським рухом, активними представниками молодіжної субкультури, неймовірним числом талановитих неформальних музикантів давно потребувало такого місці для тусовки. Так що, віват, Piazza de Kharkiv Palace? Будемо вірити, що так. І що існуюче «подекуди у нас часом» бикувате безкультур`я не завадить створити оазу європейськості та елегантності, де можна відпочити душею в наші нелегкі часи.

На знімках (в центрі): генеральний інвестор пілдготовки Харкова до Євро-2012 Олександр Ярославський та директор Турніру «Україна Євро 2012» Маркіян Лубківський підписують угоду про розміщення сім’ї УЕФА в готелі Kharkiv Palace під час проведення європейської першості; (внизу) триває спорудження 5-зіркового готелю Kharkiv Palace на площі Свободи у Харкові.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА