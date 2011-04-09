Металіст виграв у Зорі з рахунком 2:0

Харків. 9 квітня. УНІАН. У матч 24-туру Чемпіонату з футболу у Прем`єр-лізі харківський Металістом наніс поразку луганській Зорі.

Гра, що відбулася 8 квітня у Донецьку на стадіоні «Олімпійський», завершилася з рахунком 2:0 на користь харків’ян.

Голи забили Девіч 68 і Вільягра 74.

Склад Металіста: Дишленкович, Папа Гуйє, Вільягра, Обрадович-к, Романчук, Шелаєв, Крістальдо (Девіч 46), Валяєв, Олійник (Воробей 79), Хав`єр (Ткачов 86), Тайсон

Запас: Старцев, Шарпар, Штетіна, Березовчук.

Набравши 47 очок, Металіст посідає третє місце у Турнірній таблиці національної першості.

Сьогодні відбудуться інші матчі 24-го туру.