Металіст виграв у Зорі з рахунком 2:0
14:35, 09 квітня 2011Харьків
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Голи забили Девіч і Вільягра
Харків. 9 квітня. УНІАН. У матч 24-туру Чемпіонату з футболу у Прем`єр-лізі харківський Металістом наніс поразку луганській Зорі.
Гра, що відбулася 8 квітня у Донецьку на стадіоні «Олімпійський», завершилася з рахунком 2:0 на користь харків’ян.
Голи забили Девіч 68 і Вільягра 74.
Склад Металіста: Дишленкович, Папа Гуйє, Вільягра, Обрадович-к, Романчук, Шелаєв, Крістальдо (Девіч 46), Валяєв, Олійник (Воробей 79), Хав`єр (Ткачов 86), Тайсон
Запас: Старцев, Шарпар, Штетіна, Березовчук.
Набравши 47 очок, Металіст посідає третє місце у Турнірній таблиці національної першості.
Сьогодні відбудуться інші матчі 24-го туру.
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