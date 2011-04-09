У Харківському аеропорту загинуло двоє будівельників

Харків. 9 квітня. УНІАН. Сьогодні у Харкові внаслідок аварії баштового крану під час робіт з реконструкції старого приміщення аеровокзалу Харківського аеропорту загинули двоє робітників компанії-підрядника «Стальконструкція».

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі аеропорту.

За інформацією пресс-служби, баштовий кран розбирав завали, які утворилися вчора під час демонтажу аварійного приміщення старого аеровокзалу. Можливою причиною падіння стріли став великий порив вітру. Попередньо відомо, що, падаючи, кран зачепив підйомник, і робітники випали з 6-метрової висоти. Загинули двоє монтажників харківської компанії «Стальконструкція» - підрядника робіт.

«Правила безпеки під час робіт були повністю дотримані, і причиною загибелі людей фахівці попередньо називають розгул стихії», - повідомили у прес-службі аеропорту.

За деякими даними, на спорудженні об’єктів Євро-2012 в Україні загинуло близько 15 осіб. Зокрема, на будівництві НСК «Олімпійський» у Києві станом на 1січня 2011року, загинуло 12 робітників, восени 2010 року на будівництві «Донбас Арени» - один будівельник.